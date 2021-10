Containerkunst rukt op in Den Bosch, tot blijdschap van de buurt

De liefde voor turnen heeft het toch gewonnen bij comeback kid Nico van den Boogaard

8:00 In het kickboksen kon hij zijn energie goed kwijt, maar snel had Nico van den Boogaard het gevoel dat hij was uitgeleerd. De lokroep vanuit de turnzaal klonk steeds luider. De ambities van de comeback kid hebben olympische proporties.