Controleren op alcohol zou goed zijn, maar er is meer nodig

De ochtend nadat hij met succes een NIX18-avond heeft georganiseerd voor ouders en jongeren in Vinkel, heeft ook huisarts Jos van de Sande gelezen dat jongeren in Bossche horecazaken vrij makkelijk aan alcohol komen. Veel controles zijn er ook al niet.

Het is de realiteit, beseft hij. ,,Maar we moeten ons er niet door laten ontmoedigen. Steeds opnieuw blijven wijzen op de risico's van alcoholgebruik op jonge leeftijd. Regels zijn mooi, en controle erop is belangrijk, maar daarmee alleen kom je er niet.”

Avonden zoals in Vinkel, ze dragen allemaal bij aan een hoger doel: een cultuuromslag. ,,Dat duurt tenminste een jaar of tien", zegt de huisarts. ,,Maar het kan wel, dat hebben we ook gezien met roken. Het heeft jaren geduurd, maar niemand vindt het nu nog vreemd als je zegt dat je níet rookt.”

Verslavingsproblemen

Preventiemedewerkers van GGD en verslavingsinstelling Novadic Kentron waren ook in Vinkel betrokken bij de avond. Bernard van ’t Klooster van Novadic-Kentron laat zich niet afschrikken door verhalen over het ontbreken van controles in horecazaken. ,,Wij blijven pal achter NIX18 staan. En blijven ook alles doen aan voorlichting. We weten uit onderzoek hoe belangrijk het is dat jongeren pas op latere leeftijd gaan drinken. Wie als 15-jarige regelmatig een paar glazen bier drinkt in de week, kan dat zelf niets bijzonders vinden. Maar die heeft wel drie tot vier keer zoveel kans om verslavingsproblemen te krijgen. Dat hangt ook van andere factoren af, maar de jonge leeftijd speelt een belangrijke rol.”

Niets doen helpt in ieder geval niet

Novadic Kentron behandelt in Brabant jaarlijks tientallen cliënten jonger dan 18 jaar. Meestal spelen daar andere problemen dan alcohol, vaak cannabis. ,,We weten van alcohol dat dat meer tijd nodig heeft om tot een probleem uit te groeien.” Van 't Klooster is heel duidelijk over preventie. ,,Gewoon mee doorgaan, want niets doen helpt in ieder geval niet. Het is vooral ook de kunst om als ouders het gesprek aan te gaan. Dat kan soms in vijf minuten, in andere gevallen is meer tijd nodig. Ieder individu of groep vergt een eigen aanpak. En als je regels stelt, moet je ook controleren op naleving.”