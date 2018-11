Coördinator kinderarmoede blijft nog een jaar in Vught

VUGHT - De coördinator kinderarmoede leidt in Vught tot vooruitgang in de aanpak van kinderen in armoede. Dat blijkt uit een evaluatie. Vught verlengd het project met een jaar.

De coördinator fungeert als een soort ‘spin in het web’ en bracht het afgelopen jaar verschillende organisaties die iets voor de doelgroep kunnen betekenen samen, organiseerde een Sportkledingbeurs, een avond over communiceren over armoede en een kindpanel én zette op diverse plekken ervaringsdeskundigen in.

Het gemeentebestuur ziet dat de coördinator zorgt voor vooruitgang in de aanpak van kinderen in armoede en wil het project daarom nog een jaar voortzetten. Stoppen zou volgens het college van burgemeester en wethouders betekenen dat de bereikte resultaten snel weer verloren gaan.

Wijzigingen

Het in de begroting 2018-2019 opgenomen bedrag van 45.000 voor de coördinator is volgens het college voldoende om het project tot eind oktober 2019 te verlengen. Daarna volgt er opnieuw een evaluatie.

Er zijn wel een aantal wijzigingen. Zo wordt de coördinator gevraagd een meer aanjagende rol te spelen in het netwerk en een concreet actieplan op te stellen voor het komende jaar. Daarin moet in ieder geval de aanpak van het vergroten van het bereik van voorzieningen aan bod komen, de doelgroep betrekken, versterken van de samenwerking van verschillende partijen en betrekken van partijen die een belangrijke rol kunnen spelen. De focus blijft liggen op kinderen. De coördinator is ongeveer 8 uur per week actief voor Vught.