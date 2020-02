Cor Versteeg, een leven lang liefde

DEN BOSCH - Ik hoop dat mijn verhalen, gedachten en ervaringen nog eens opgeschreven worden, zei hij tien jaar geleden. Om te kunnen delen met mensen. Nu is hij bijna 90 jaar en is daar dat boek: Cor Versteeg, 't hart in z'n donder'. Burgemeester Jack Mikkers kreeg het eerste exemplaar vrijdagmiddag in het stadhuis in Den Bosch aangeboden.

Het is een wonderlijk leven, dat van Cor Versteeg. In april wordt hij 90 jaar. Wie goed luistert hoort af en toe nog de Utrechtse tongval. Maar de zachte g overheerst inmiddels. Want deze kunstenaar is Bosscher dan de meeste Bosschenaren vindt Margot van de Plas. Zij tekende zijn levensverhaal op in vele keukentafelgesprekken. Het werden elf hoofdstukken over de illustrator, ontwerper, tekenaar, zanger, liedjesschrijver, filosoof, over.... ja wat is Cor Versteeg eigenlijk niet?

Passe-partout

Voor heel veel mensen buiten Den Bosch is hij vooral bekend van de vocalistengroep Passe-Partout en de hit ‘De doodgewoonste dingen’. Het zoetgevooisde kwartet stond in 1976 een aantal weken hoog in de hitlijsten. De vier waren lid van carnavalsclub De Bossche Bollen. De club deed jarenlang mee aan het Oeteldonkse Kwékfestijn en won een aantal keren. Onder meer in 1972 met ‘Ik heb ’t hart nog in mun donder'. De ondertitel van het boek verwijst naar dit lied:

Ik heb ’t hart nog in mun donder, ik heb ’n lach veur elke traon. Ik zie ’t leven als un wonder, ik kan de héle wereld op mun eentje aon. Ik heb mun liefde om te geven.

Die paar zinnen schetsen Cor Versteeg ten voeten uit. Er was voorspoed én veel tegenslag in zijn leven: het veel te vroege overlijden van zijn zoon Jeroen, de dood van zijn vrouw Bep en de ondergang van het De Gruyterconcern waar hij jarenlang als illustrator werkte.

Cor Versteeg en schrijfster Margo van de Plas tussen de genodigden.

Veerkracht en levenslust

Versteeg toonde steeds een ongekende veerkracht en levenslust, die van veel pagina's in het boek afdruipt. Net als zijn verwondering over kleine dingen en de natuur, en de kracht die hij put uit zijn geloof. Geloof dat voor hem vooral liefde geven en delen is.

Hij ontwierp tot 2018 carnavalswagens in Oeteldonk. Parkinson maakte dat hij daar mee moest stoppen. Schilderen doet hij nog wel, stenen bijvoorbeeld. Zijn huis staat er vol mee. ,,Elke steen brengt voor mij een bepaalde emotie teweeg, een verwondering.”

Beelden zeggen meer...

In het Bossche stadhuis was een grote groep familie, vrienden, buurtgenoten en fans getuige van de presentatie van het boek. Oud-burgemeester Ton Rombouts, die het voorwoord schreef, verhaalde van zijn vele ontmoetingen van buurtgenoot Cor Versteeg. Versteeg maakte op verzoek van Rombouts, toen die nog directeur was van het Inter Provinciaal Overleg, verschillende politiek getinte prenten die de strijd voor het behoud van de provincies moesten ondersteunen. ,,Beelden zeggen soms meer dan woorden", zei Rombouts.

Mikkers: mij past bescheidenheid

Burgemeester Jack Mikkers memoreerde de vele verdiensten van Versteeg voor de stad. ,,Bij zo'n lijst met past mij enige bescheidenheid. Cor Versteeg heeft met zijn vele activiteiten als mens en persoon liefde en kleur gebracht aan de stad. Vanuit zijn hart en gebaseerd op één woord: liefde. Als je dat steeds mee kunt geven aan de stad, dan is dat van belang geweest.”En nu alles vastligt in boekvorm kan die boodschap ook behouden blijven voor komende generaties.

QR-codes om liedjes te luisteren