Corona maakt bajesklanten creatief: telefoontjes tussen stroopwafels en drugs in potten witte bonen met tomatensaus

VUGHT - Corona heeft een gunstig effect op drugs- en telefoonsmokkel in de Penitentiaire Inrichting Vught. Er wordt een stuk minder verboden spul aangetroffen. Smokkelen via het bezoek is nu bijna onmogelijk. Maar, gedetineerden blijken creatief. Drugs en telefoontjes worden ingenaaid in kleding of verstopt in ‘vertrouwelijke neppost’.