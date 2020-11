Corona-oproep aan Den Bosch: ‘Kom in actie, neem dappere beslissingen’

Opgejaagd en afgetuigd door 25 jongeren (met messen): ‘Op de vlucht kon ik nog net 112 bellen’

5 november DEN BOSCH - Ze zijn zelf flinke jongens, de vier Bossche vrienden van 17 en 18 jaar oud. Maar er blijft niet veel over van die stoerheid als minstens 25 jongeren je opjagen en in elkaar slaan. Kneuzingen en hoofdpijn herinneren zes dagen later aan dit zinloze geweld van vrijdagavond. En angst. ,,Ik slaap weinig, heb geen zin in eten. Je durft veel niet meer. Het gevoel van vrijheid ben ik kwijt.”