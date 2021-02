Corona-uitbraak in Boswijk volgens Van Neynsel onder controle

Nieuwe opzet Vesting­loop: verspreid over 30 dagen voor groepjes op een verschil­lend parcours

9:30 DEN BOSCH - De BrandLoyalty Vestingloop die vorig jaar door de coronabeperkingen werd afgelast, gaat dit jaar door in een aangepaste vorm. Niet meer op één dag met duizenden deelnemers, maar elke dag in juni met verdeeld in groepen van 30 tot 100 lopers. ,,We stemmen de mogelijkheden af op de RIVM-maatregelen’’, aldus parcourssamensteller Adri Henskens donderdagochtend tijdens een corona-proof sponsor- en partnermeeting.