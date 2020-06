Corona verandert niets aan ondernemersvisie Den Bosch

DEN BOSCH - Ondernemers in Den Bosch voelden zich uitgedaagd door burgemeester Jack Mikkers. Waar staat de gemeente in 2030? Waar verdienen we dan ons geld mee? De werkgevers reageerden met een visie die in februari al klaar was: Ict/data en voeding als pijlers in een gastvrije stad. ,,Wij zijn er niet voor om hier sla te maken, maar willen wél een proeftuin voor de lekkerste hamburger.’’ En corona? Dat heeft de visie niet veranderd.

De basis in de stad is fijn en goed, vinden de verenigde ondernemers. ,,We zijn gastvrij, hebben een fijne binnenstad en er komen veel bezoekers. Maar dat is geen garantie voor de toekomst. We moeten iets extra’s gaan bieden’’, meent voorzitter Marc Hoedemakers van de werkgeversorganisatie VNO/NCW, afdeling Den Bosch. Met meer dan duizend aangesloten bedrijven pakt het bedrijfsleven het breed aan. ,,We hebben ook ideeën voor het onderwijs en horeca en over snelfietsroutes.’’

Corona?

Hoedemakers overhandigde gistermorgen in een bijeenkomst die via een videoverbinding te volgen was de visie namens de Bossche ondernemers. De bedoeling was om dat in maart te doen, maar daar kwam de coronacrisis tussendoor. Corona, het woord viel welgeteld twee keer. En heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud die vóór de uitbraak al op papier stond.

Mag iets mislukken

Samenwerking in de regio, zo luidt het parool van Hoedemakers in navolging van burgemeester Mikkers. ,,Verregaande samenwerking met it- en data-bedrijven en het onderwijs is essentieel, de producten worden in het oostelijk deel van de regio gemaakt. Hier in Den Bosch moet de kunde en de opleiding zijn. Door data en voeding te koppelen.’’ Hoe dan? ,,Wat in de regio gemaakt wordt kan in Den Bosch getest en onderzocht worden en vervolgens ook in de stad aan de man gebracht worden. En ja, dan kan er wel eens iets mislukken.’’

Data en voeding

Hoedemakers is ervan overtuigd dat er een unieke kans ligt. ,,De stad en regio moeten keuzes maken. In de combinatie van data en voeding ligt er dé kans. Wij leggen een visie op tafel, geen actieplan. De actie moet van het bedrijfsleven én de overheid komen.’’

Foodhall in Den Bosch

Een aantal concrete ideeën op een rij dan maar: zorg voor voedinglabs en middelgrote locaties om te testen. Haal (inter)nationale evenementen over datascience en voeding binnen. Zorg voor een foodhall in Den Bosch. Haal voedings- en databedrijven naar de regio. Zorg voor het midden- en kleinbedrijf voor opleiding en steun van datascience.

Zorg voor meer woningen

Hoedemakers zet even zijn pet op als directeur van zijn Rosmalens bouwbedrijf. ,,Wat dit voor ons zou kunnen betekenen? Als je jong talent aan de stad wil binden moet je ervoor zorgen dat je deze aan de stad bindt. Door woningen te bouwen. Bouwondernemingen kunnen er voor zorgen dat die doelgroep door goede huisvesting graag naar Den Bosch komt.’’

