Corona zorgt in Vught voor veel meer afval en klachten

VUGHT - De 310 prullenbakken in parken en bij winkelcentra in Vught raken in corona-tijd sneller vol dan anders. Mensen zorgen voor veel meer rommel en afval, vooral omdat ze vanwege het virus zoveel mogelijk thuis moeten blijven.

In hun vrije tijd of pauze lopen ze door parken, in winkelcentra of maken ze een uitstapje naar bijvoorbeeld De IJzeren Man in Vught. Blikjes, plastic flesjes en de verpakking van onder meer etenswaren zorgen voor extra veel rommel in en vaak ook om de prullenbakken.

Mensen ergeren zich aan de rommel

Omdat we met elkaar veel meer zien in onze directe omgeving is ook het aantal mensen dat zich ergert aan het rondslingerende afval bij prullenbakken of op andere plekken in de straat flink gestegen.

Volgens de gemeente zijn er bij de WSD in Vught de eerste vier maanden van 2020 vergeleken met een jaar eerder heel wat meer klachten binnengekomen over afval op straat. De mensen klagen vooral over de volle prullenbakken. Het aantal opmerkingen en klachten daarover is gestegen van 19 naar 59 klachten. ,,Omdat mensen meer thuis zijn, kan de klacht over diezelfde rondslingerende vuilniszak gaan,” aldus de gemeente.

Volledig scherm Een bak in het centrum van Vught. © Peter de Bruijn

Forse toename van afval

Er is in Vught en veel andere gemeenten over de hele linie een forse toename van afval te zien. Er ligt meer vuilnis op straat.

Quote Helaas trekt vuil ander vuil aan Woordvoerder van de gemeente Vught

Zeven dagen per week aan de slag

Vught maakt de meeste prullenbakken voortaan elke dag leeg. Ook op zaterdag en zondag vanwege het extra afval Bovendien is er elke maand een extra schoonmaakbeurt in het dorp om het zwerfvuil op straat aan te pakken. ,,De zwerfvuildag is vanwege corona niet doorgegaan. Er is meer zwerfvuil blijven liggen op straat. Helaas trekt vuil ander vuil aan”, aldus Vught.

De gemeente constateert ook dat mensen meer rommel in het buitengebied dumpen. ,,Vooral vuilniszakken”, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Niet zozeer bedden of stoelen of zo. Hoe dat komt? Geen idee. Misschien dat de restcontainers vol zitten met kleren. We hebben mensen pas opgeroepen om hun kleding voorlopig maar even te bewaren.”

Tiental textielcontainers weggehaald

Volledig scherm Glasbakken bij het Marktveld. Vught haalde de textielbakken op een tiental plekken weg. © Peter de Bruijn Om die oproep kracht bij te zetten, haalde de gemeente vrijdag een tiental textielcontainers weg. ,,De centra voor het scheiden van kleding zijn zich aan het oriënteren op de vraag hoe je moet sorteren in een samenleving op anderhalve meter”, aldus de gemeente. ,,De sorteercentra kunnen de ‘kledingstroom’ even niet aan.”

Nog steeds in de file bij de mileustraat