Coronabesmetting haalt streep door Kenderkarnaval in Keiespellersdurp Helvoirt

Juist uit de groepen acht komen voort de prins en prinses, Janske en Franske, de joker, de raad van elf en de supportersclub van het carnaval. De commissie besloot vorige week een streep te halen door bijna alle geplande activiteiten. ,,We hebben dit jaar met onze commissie heel veel tijd gestoken in tal van activiteiten voor het Kenderkarnaval. Het bestaat dit jaar 55 jaar. We zouden het KKF (Keinderkupkesfestival) houden in Helvoirt. Dat is eerder al afgelast. Ik ben de tel kwijt hoe vaak we het draaiboek weer moesten aanpassen vanwege de besluiten in Den Haag. Vorige week dinsdag waren we klaar met het draaiboek. Krijgen we woensdag bericht van de Dr. Landmanschool over de positieve test van een leerling uit groep 8. We hadden geen keus en hebben besloten door de meeste plannen een streep te halen”, reageert bestuurslid Rosanne Pijnenburg op de tegenslag.