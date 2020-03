Coronajournaal Dtv Den Bosch brengt Verbruggen terug op tv: ‘Ik voel de adrenaline weer’

Jarenlang jaagde Verbruggen, ‘onze Brabander in Hilversum’, namens de NOS achter het nieuws aan, maar met het einde van 2019 kwam er ook een einde aan zijn werkzaamheden voor de omroep. De afgelopen weken moest hij dus vanaf de zijlijn toezien hoe media het coronanieuws presenteerden. En uitgerekend zijn geboorteplaats Erp is relatief gezien het hardst getroffen van Nederland met zeven doden. ,,In ‘mijn’ straat in Erp zijn drie mensen overleden en mijn oom Cor is ook overleden. Dan zie ik reportages over Erp en denk ik: ‘Potverdomme, daar had ík moeten staan’", geeft hij toe.