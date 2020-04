‘Coronakucher’ staat na ‘stomme grap’ bij Bossche coffeeshop terecht bij het gerechtshof

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in hoger beroep gegaan nadat de politierechter hem veroordeelde tot tien weken celstraf waarvan twee weken voorwaardelijk. Ook moest hij 340 euro schadevergoeding aan een agent. Volgens de rechter zijn er bewijzen dat hij de agent had bespuugd en had geschopt.

De agent had de man op 15 maart uit de wachtrij gehaald nadat hij provocerend in de gezichten van enkele mensen had gehoest en riep dat hij corona had.

‘Het leek ons een leuk geintje’

Tijdens de rechtszitting beweerde de man dat hij niets wist over het coronavirus (‘Ik dacht het een griepje was’). Hij verbleef vlakbij de coffeeshop in een opvang voor dak- en thuislozen. Daar zou een begeleider hem op het idee hebben gebracht. ,,Het leek ons een leuk geintje. En het zou worden gefilmd. Maar de stomme grap is helemaal uit de hand gelopen.’' Hij ontkende de agent te hebben bespuugd.

,,Het is niet grappig, maar buitengewoon ernstig’', zei officier van justitie Paul Visser die drie maanden celstraf en betaling van de schadevergoeding eiste. Hij ging nadrukkelijk in op de bewering van de man dat hij niet wist wat het coronavirus precies betekende. ,,De afgelopen weken gaan minstens 99 van de 100 nieuwsberichten over het coronavirus. Er is veel onzekerheid en angst in de samenleving’', benadrukte hij.