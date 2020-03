Coronasluiting of niet, de zorg voor de planten in de kas van HAS Hogeschool loopt door

DEN BOSCH - Door slim te schuiven met het rooster denkt HAS Hogeschool tot eind april het lesgeven op afstand vol te kunnen houden en alle toetsmomenten over de meivakantie heen te kunnen tillen. In de hoop dat de coronacrisis dan geen roet meer in het eten gooit.

De ombouw van een normaal onderwijsprogramma naar onderwijs op afstand tot in ieder geval 7 april grijpt volgens Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur van HAS Hogeschool in Den Bosch, vooral in bij de praktische opdrachten. ,,Dat is ons belangrijkste knelpunt.’’

..Met video-instructies kun je een deel opvangen, maar niet de opdrachten waarbij het er om gaat dat een student bepaalde handelingen leert door het zelf te doen.’’

Omschakelen en aanpassen, ook in beroepsonderwijs

Daarbij doet HAS proeven met planten die soms een paar weken duren. ,,We hebben natuurlijk onze kas waar de nodige proeven uit staan. Dat heeft ook de komende weken aandacht van studenten of medewerkers nodig om te zorgen dat daar niet alle informatie van verloren gaat. Dat is een belangrijk ding.’’

Ook voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs is het deze dagen door de coronacrisis omschakelen en aanpassen geblazen.

Avans Hogeschool is met een deel van de toetsen aan het schuiven gegaan. Met als gevolg dat die nu ook op Goede Vrijdag, de zaterdag daarna en Koningsdag ingepland staan. Assessments en mondelingen toetsen gaan zoveel mogelijk wel door.

,,We hebben extra aandacht voor onze studenten die zich momenteel op examens en toetsen voorbereiden’’, meldt KW1C-woordvoerder Esther Heijmans. ,,De examens die deze week gepland waren bij het KW1C gaan niet door. We zijn bezig om de toetsen voor volgende week wel door te laten gaan, maar hoe en wat is nu nog niet duidelijk.’’

Fontys Hogeschool wil de schade en studievertraging voor studenten tot een minimum beperken. ,,De grootste opgave voor ons vind ik nog wel hoe we contact met elkaar houden’’, zegt Joep Houterman, voorzitter van het College van Bestuur. ,,Iedereen wordt wat op zichzelf teruggeworpen.’’

Behendig met nieuwe communicatiemethode