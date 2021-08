Coronatijd was ‘rollercoaster’ voor eigenaar van bistro in Rossum

ZOMERSERIEROSSUM - Het terras is deze zomer belangrijker dan ooit voor de horeca. Veel cafés en restaurants hebben er meters bij gekregen. Soms moeten ze daarvoor de weg oversteken, of ogen in hun rug hebben. Een uitdaging is het sowieso. De komende weken laten we obers, serveersters en uitbaters aan het woord die eindelijk weer mogen werken, ook al is dat soms even wennen.

‘Een rollercoaster’. Dat was het afgelopen jaar voor Bram Hoorn (36) van Bistro In Petto, op de dijk in Rossum. De eerste lockdown, de financiën regelen, vader worden van een zoon, raamvisites, zelf corona krijgen net voor de tweede lockdown.

,,Ik ben zelf twee weken ziek geweest”, blikt hij terug. ,,Mocht toen mijn dochter uit een eerdere relatie niet zien, dat was moeilijk. Daardoor kon ik wat er in die tijd allemaal met het bedrijf gebeurde ook wat beter relativeren.”

Positief geluid

Hoorn laat ook een positief geluid horen over de afgelopen tijd. ,,We hebben hier in Rossum bijvoorbeeld de ruimte, dat is fijn. Boven op de dijk hebben we nu twee foodtrucks staan met een eigen bar. Verder is er natuurlijk de bistro, de pub beneden en sinds september vorig jaar pizzeria Gepetto. We waren twee weken open toen we weer dicht moesten. Jammer, maar vervolgens hadden we wel een ideaal afhaalconcept.”

Hoorn is sowieso niet ontevreden. ,,Er is veel geklaag over de overheid, maar ik geloof niet dat het in veel landen zo goed is geregeld als hier.” Toch staat hij ook nu nog voor verrassingen. ,,Het kan hier tijdens een mooie zomerse dag enorm druk zijn. We hadden al veel terrassen, maar nu hebben we er vijf. Op een drukke zondag kan dan zo maar iedere stoel bezet zijn. En daar houdt het dan niet mee op. Mensen gaan wel eens in het gras zitten, tegen de dijk, op openbare picknickbanken van de gemeente. Dan moet je met het personeel echt heel hard werken. En toch: als het eenmaal zo druk is, kom je altijd weer handjes te kort.”

Heel wat trappen

Emily Bala (24) werkt sinds 2016 bij In Petto. ,,Ik werk in de bistro en beneden in de pub. Het zijn inderdaad heel wat trappen die je hier op en af moet. De eerste week dat we weer open waren, was het wel even bikkelen. Toch is het er niet minder leuk om geworden. Na die zeven maanden lockdown, ging ik me toch wel vervelen. Je werkt niet in de horeca om de hele tijd stil te zitten.”

Ze vervolgt: ,,We hebben soms wel twee man personeel nodig om de pub schoon te vegen. De gasten bedoelen het niet verkeerd hoor, ze zijn gewoon aan het genieten. Jongeren ook. Eerst kwamen ze tegen 23.00 uur, nu al vaak om 19.30 uur. Maar ach, dat is wat we doen. We moeten concessies doen van de overheid en toch proberen het iedereen naar de zin te maken.”