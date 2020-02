Coronavirus in Adeje? ‘Niets van gemerkt, we hadden vooral last van de zandstorm’

CROMVOIRT - Frank Vermeijlen uit Cromvoirt vierde de afgelopen week vakantie op Tenerife maar verbleef gelukkig niet in het H10 Costa Adeje Palace hotel waar één van de gasten besmet blijkt te zijn met het Coronavirus. ,,We hebben ook helemaal niets van commotie over het virus gemerkt", zegt hij na thuiskomst. ,,We hebben vooral last gehad van de zandstorm.”

Vermeijlen verbleef in hotel Callao, op een kleine tien kilometer afstand van het hotel waar nu honderden vakantiegangers vastzitten en alle gasten en personeel worden getest op het gevreesde virus. Hij is sinds gisteren weer thuis. ,,Er is één persoon besmet", reageert de Cromvoirtenaar nuchter. ,,Ik zie het als een hardnekkige griep. Mensen met een zwak gestel kunnen eraan doodgaan. Ik maak me geen zorgen. Wij laten ons ook niet testen of zo. De kans dat wij besmet zijn, acht ik zeer klein.”

Zandstorm Calima

Vermeijlen had vooral last van de zandstorm Calima die Tenerife en de overige Canarische eilanden de afgelopen dagen teisterden. ,,Vanwege ‘Calima’ was het vliegveld 24 uur gesloten en misten vakantiegangers hun vlucht. Toen wij naar huis moesten, was het dus heel erg druk op het vliegveld. De gestrande reizigers moesten ook nog weg.”

Vluchten geschrapt

Door de zandstorm rond de Canarische Eilanden werden afgelopen dagen meer dan 820 vluchten geschrapt, vertraagd of omgeleid. ,,Het was één grote stofwolk, zand uit de Sahara. We hebben wel een paar mensen gezien met mondkapjes. Dat was volgens mij ook vanwege het stof, níet vanwege het Coronavirus.”