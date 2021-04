Coronazorgen Bossche clubs groot, maar loyaliteit leden is sterk

,,Natuurlijk hebben we last van corona”, zegt secretaris Bruno van Rijsingen van tafeltennisvereniging Never Despair. ,,We liggen al stil vanaf oktober.” Maar de club doet haar naam eer aan en wanhoopt niet. ,,Financieel kunnen we het door de compensatieregelingen goed volhouden. En onze 130 leden zijn loyaal, we hebben amper opzeggingen. We hopen in mei de trainingen weer op te kunnen pakken.”