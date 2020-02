Corrie (76) verliest duizenden euro's door oplichter, maar gaat met haar zieke man toch nog één keer op vakantie

Column Krijgt Wijnbar Bij Dirk na vier jaar toch nog gelijk

13:45 Za 22 feb. Het fenomeen waarbij mensen vooral niets in hun eigen achtertuin willen, lijkt soms in Den Bosch net wat erger op te spelen dan elders. Als er een simpel eetevenement naar het Zuiderpark wil komen, dan ligt het eerste in briefje van een boze buur al snel in de mailbox. Hoe het toch in hemelsnaam kan dat zoiets in ‘een klein stadspark midden in een woonwijk’ komt?