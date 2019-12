Coudewater, enorm magazijn vol bruikbare grondstoffen': ‘We slopen niet, we oogsten

Jong bedrijf Floryn hengelt 60 miljoen euro binnen voor investe­ring in andere ondernemin­gen

12:42 DEN BOSCH - Floryn in Den Bosch, een snelgroeiend, jong bedrijf dat actief is in de markt van online krediet voor het midden- en kleinbedrijf, heeft zestig miljoen euro weten op te halen bij diverse financiers, waaronder de bank NIBC. Het fintechbedrijf Floryn (actief in de technologiegedreven financiële dienstverlening) kan met deze nieuwe financiering meer en grotere bedrijven helpen om te groeien.