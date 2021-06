Creatief platform SOLOS stopt, maar culturele footprint ligt overal verspreid

Na 12,5 jaar stopt het bekende Bossche creatieve platform SOLOS ermee. Marjoes Corsten en Marcus Peters, de geestelijke moeder en vader, vinden het mooi geweest. Ter afsluiting is er van 20 tot en met 27 juni in het Werkwarenhuis op de Tramkade een multidisciplinaire expo met als werktitel The final countdown, the end of an amazing journey. Vroegere deelnemers laten deels door middel van presentaties zien waar ze nu staan.