Creatieve oplossingen voor tekort aan personeel in de zorg in Den Bosch en omstreken

Weet je nog, zegt Hans van Gent, die staatssecretaris van Onderwijs die niet eens wist hoeveel 8 x 17 is? Sander Dekker kreeg de vraag drie jaar geleden voorgelegd op tv. Hij kwam er niet uit. Tegelijkertijd ziet Van Gent, directeur van praktijkschool De Brug in Zaltbommel, hoe verplichte rekensommetjes de toekomst van sommige van zijn leerlingen in de weg zitten. ,,Die zijn dan van een niveau dat veel leerlingen ze niet kunnen maken, waardoor ze bijvoorbeeld geen schilder kunnen worden. Terwijl het uitstekende schilders kunnen zijn. Vervolgens kunnen we in dit land niet aan schilders en stukadoors komen en moeten we ze uit Polen en Griekenland halen. Ik geloof er niks van dat er dan aan die mensen gevraagd wordt wat voor opleiding ze gedaan hebben en of ze die sommetjes wél kunnen maken.’’ Of ze bijvoorbeeld weten dat 8 x 17 136 is. ,,Ridicuul. Onze leerlingen worden behoorlijk onderschat. Ze kunnen veel meer dan waar naar gekeken wordt. Als ze maar de kans krijgen.’’