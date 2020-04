Crisis doet koken: eten voor ouderen en minima: 'Fijn dat je er weer bent’

De eerste weken hadden Ton en Ellen Pijnenburg even nodig om de klap te boven te komen. ,,De verplichte sluiting van ons restaurant In 't Groene Woud overviel ons", blikt Ton terug. ,,Maar al snel zijn we plannen gaan maken over hoe we anderen konden helpen en zijn we belangeloos gaan koken voor ouderen en minderbedeelden. We hebben een trouw publiek, veel mensen op leeftijd. Op deze manier wilden we graag iets terug doen."