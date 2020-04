Cromvoirt kan aan de slag; 7,5 ton voor vernieuwd dorpshuis

VUGHT - Cromvoirt kan opgelucht ademhalen. Eindelijk kan het gedateerde dorpshuis worden vernieuwd. De gemeenteraad stemde donderdagavond in met een subsidie van 7,5 ton voor de grondige renovatie van The Battle Axe. Alleen de SP stemde tegen.

Het gebouw aan de Sint Lambertusstraat wordt flink aangepakt. Op één wand na gaat alles eruit. Er komt een nieuwe en veilige trap, een nieuwe keuken en bar en toiletten, óók voor mindervaliden.

Meten met twee maten

Alle politieke partijen gunnen Cromvoirt een vernieuwd dorpshuis. Tóch ontstond er een verhitte discussie. ,,We investeren in onroerend goed waarvan we géén eigenaar zijn”, verklaarde Suzanne van Wiggen van de SP. ,,Dat doen we hier wel en op andere plekken, zoals bijvoorbeeld de Speeldoos, niet. Daar heeft de SP moeite mee. Dat vinden wij meten met twee maten.”

Quote Bij de ene organisa­tie stellen we eigendom van het gebouw als harde eis en hier steken we 7,5 ton in een gebouw van een ander met ook nog een lage bezetting Fons Potters , D66

The Battle Axe opknappen is ook volgens Yvonne Vos van het CDA ‘broodnodig’. ,,Daarover is iedereen het eens. Maar dit voorstel ligt hier alleen omdat we het kunnen betalen uit het ‘ruimte voor ruimte potje’ dat dit jaar nog leeg moet. Anders zouden we een hele andere discussie hebben. Al ons geld gaat namelijk naar de N65. We hopen dat verzoeken van andere organisaties met een maatschappelijk belang ook zo ruimhartig bekeken worden, bijvoorbeeld van de Cromvoirtse Fanfare.”

Inconsequent beleid

Fons Potters sprak de vrees uit dat er een ‘precedent is geschapen'. ,,Dit voorstel gaat lijnrecht in tegen het democratisch vastgestelde beleid van Vught. Het is volstrekte willekeur. Bij de ene organisatie stellen we eigendom van het gebouw als harde eis en trappen we keihard op de rem en hier steken we 7,5 ton in een gebouw van een ander met ook nog een lage bezetting. Ook wij willen de Cromvoirtse gemeenschap niet teleurstellen maar het is wel inconsequent beleid van het college.”

Quote Het belang van een dorpshuis wordt steeds groter, hopelijk heeft de renovatie een aantrekken­de werking Bregje Peijnenburg, Gemeentebelangen

Volgens Bregje Peijnenburg van Gemeentebelangen wordt het tijd dat Cromvoirt na 36 jaar eindelijk weer beschikt over een dorpshuis passend bij deze tijd. ,,Het dient een groot maatschappelijk doel. De leefbaarheid in kleine kernen staat onder grote druk. Het belang van een dorpshuis wordt steeds groter. Hopelijk heeft de renovatie een aantrekkende werking.”

Duurzaamheidsmaatregelen