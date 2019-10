Cromvoirtse fanfare viert feest én hoopt op nieuwe aanwas

Nog geen duidelijk­heid over brandstich­ting in duivenhok Bossche Achtste Donk

16:01 DEN BOSCH - De politie weet nog steeds niet wie verantwoordelijk is voor de brand die op 9 augustus uitbrak in een duivenhok achter een woning aan de Bossche Achtste Donk. De politie zei al snel na de brand uit te gaan van brandstichting en wilde meer weten over twee scooterrijders die vlak voor de brand wegreden bij het huis. Maar een woordvoerder van de politie maakte woensdag bekend dat nader onderzoek niets heeft opgeleverd.