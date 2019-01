Culinaire hoogstandjes eerst onder de hamer: de hoogste bieder krijgt een gang in restaurant Den Bosch

Belangrijk voor de heren, die zelf in de keuken staan, blijft het culinaire niveau. Derks: ,,We hebben nu vier keer met Anderhalf gedraaid, dat was altijd snel uitverkocht. Daarmee hebben we de laatste editie zelfs met de Librije samengewerkt. Nu willen we weer voor een nieuwe dimensie in de horeca gaan.”



In het altaar is straks plek voor 80 mensen, die aan lange tafels worden neergezet voor de Spijsveiling. Uiteraard ontbreken de bordjes en de veilingmeester niet. Derks: ,,In eerste instantie doen we drie avonden, 13, 14, en 15 februari. Dat zal ook wel een beetje experimenteren worden voor ons. We hebben alles goed uitgedacht, maar de eerste editie wordt een beta-versie. Als het een succes is, komen we zeker terug.”