Cultuurhappen, dat doe je tegenwoordig maar op straat

Bezoekje aan café of restaurant veel meer dan alleen dat kopje koffie: ‘Ik heb niks anders’

2 maart DEN BOSCH/ROSMALEN/VUGHT - Genoeg = genoeg! Dus zetten verschillende horeca-ondernemers in Den Bosch, Rosmalen en Vught dinsdag de tafels en stoelen weer buiten. Het kon op sympathie rekenen van passanten. ,,Dat ze maar snel weer opengaan. Op een terras voel ik me veiliger dan in een volle supermarkt!”