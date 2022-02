Cultuurstad van het Zuiden krijgt onder uit de zak, Den Bosch moet duidelijker zijn

De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch concludeert dit na een onderzoek naar het subsidiebeleid in de Bossche culturele sector. Daarbij is vooral gekeken of de instellingen die subsidie krijgen daadwerkelijk bijdragen aan de cultuur in Den Bosch en op welke manier dit wordt verantwoord. In Den Bosch is in 2018, 2019 en 2020 per jaar gemiddeld 14,5 miljoen euro aan cultuursubsidies uitgegeven.



Cultuurstad van het Zuiden zijn en blijven, waarover de merendeel van de Bossche politiek minstens één keer per jaar rept, lijkt voor de commissie te vrijblijvend: ,,Dit doel is verder niet uitgewerkt door bijvoorbeeld vragen te beantwoorden als: hoe bekend is Den Bosch nu als Cultuurstad van het Zuiden? Waaraan kan afgemeten worden of deze bekendheid is gegroeid?’’