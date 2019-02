Cultuurwethouder prijst idee nieuwe Kaaihal

Buurtco­mité bespreekt nieuwe voetgan­gers­brug in Orthen

19:30 DEN BOSCH Buurtcomité Fort Orthen bespreekt met de gemeente een alternatief voor de voetgangersbrug die begin vorig jaar vanwege veiligheidseisen is afgebroken. Sinds de brug bij de Orthensweg is afgebroken moeten voetgangers via de kruising Orthen-Het Wielsem of onder het viaduct bij de Zandzuigerstraat door om in Orthen-Links te komen. Volgens comitélid Wim van Hassel gaat de gemeente na of de bouw van een nieuwe brug mogelijk is.