D'n Dreef in Helvoirt heet nu ook écht D'n Dreef

Na geweld camera’s in Empel. Burgemees­ter: ‘Het is een strenge maatregel’

8 december EMPEL - Om geweldsincidenten en overlast aan te pakken zijn maandag door de gemeente voor minstens een half jaar twee bewakingscamera’s geplaatst bij het wooncomplex Balkbrug Oost in Empel. Vanaf de toegangsweg is een wooncomplex in beeld.