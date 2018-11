D’n Peer: ’De nieuwe Hoogheid neemt lente mee naar Oeteldonk’

Precies om elf over elf klonk zondagmorgen het Oeteldonks volkslied uit duizenden kelen. Daarna werd het carnavalsjaar 2018/2019 met het thema 'Oeteldonk Leeft' officieel geopend door burgervaojer Peer vaan den Muggenheuvel. Een bijzonder jaar omdat op zondag 3 maart 2019 de opvolger van ZKH Amadeiro de XXV uit de trein op Oeteldonk Centraol stapt. ,,D'n nieuwe Hoogheid heeft mij beloofd dat hij in maart de lente mee zal nemen. Alvast veel groeten uit het Hofpaleis", aldus d'n Peer. ,,Ik ben heel blij dat Oeteldonk weer leeft", zegt hij even later. ,,Dat gevuul is niet uit te leggen. En een nieuwe Hoogheid dit jaar. Ja, hoe erg wilde leven hè. Hij staat te popelen om zijn pronkjuweel te bezoeken.”

,,De nieuwe prins is supergeheim natuurlijk", aldus 'abseiler' van Oord die tijdens carnaval chauffeur van prins Amadeiro is. ,,Het wordt mijn vierde prins", zegt hij. ,,Prinsen chauffeuren is geweldig. Ik lust graag een biertje, maar dat pilsje ruil ik overdag graag in voor een Spa Rood of appelsapje. In de avond gaat het kieltje aan."

Knillis

Na de plechtigheden gaat het feest in de kroegen en op straat door. Honderden kinderen vermaken zich bij het Pleintjesfeest op de Parade met onder meer het knutselen van een Knillis trekpop, zaklopen of spijkerbroekhangen.

Nieuw is dat de jeugd grote koppen voor praalwagens in de kinderoptocht mag maken en beschilderen. ,,Leuk”, zegt Tycke (11) terwijl ze een flinke neus van een pop onderhanden neemt. ,,Je mag hier lekker kliederen.”

Patricia Hoos is voorzitter van de commissie 11-11 jeugd. ,,We willen de Oeteldonkse beleving dichter bij de kinderen brengen", legt ze uit. ,,Het is meer dan muziek maken en feesten. Je kan bijvoorbeeld ook een praalwagen bouwen. Zo geven we onze kinderoptocht een extra boost met meer wagens. Kinderen die nu het bouwen en schilderen leuk vinden, hobbyen straks misschien mee in de bouwhal bij de grote praalwagens.”

Aardig en gezellig

De Koekerellen, de hofkapel van de jeugdprins, speelt De Prins en zijn Adjudant. ,,We vinden die carnavalsmuziek erg leuk", zeggen Yanna, Iva, Nynke, Lara en Annemijn even later. ,,Onze eerste muzieknummer op d'n elfde van d'n elfde? Prins Amadeiro! De nieuwe moet vooral aardig en gezellig zijn en van ons carnaval houden.”