D'n Peer twijfelde, maar blijft ook binnen

UPDATE Pas heringe­rich­te Jagers­bosch­laan Vught volgens omwonenden niet veilig: ‘Smalle weg leidt tot riskante inhaalma­noeu­vres’

VUGHT - Het is een stuk drukker geworden op de heringerichte Jagersboschlaan in Vught en daar zijn omwonenden niet bepaald blij mee. ,,Maar we hadden het al voorspeld. De nieuwe situatie leidt tot ongewenste en vooral onveilige situaties.”

8 november