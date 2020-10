D66 Vught ‘jat’ excuuscitaat van de koning: ‘Betrokken maar niet onfeilbaar’

Plots twee witte vlekken op de muur van het Bossche museum...

23 oktober DEN BOSCH - Alleen twee kale schroefjes in de muur. Het was even schrikken voor Oscar Schrover toen hij, als bezoeker van de expositie over ontwerper Victor Papanek in het Design Museum, zag dat er een stukje kunst miste. Er hing nog wél een omschrijving van het tentoongestelde item. Maar waar was het bijbehorende stuk? Gestolen, vernield?