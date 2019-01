D66: Woontorens mogen hoger zijn dan de Sint-Jan

De partij pleit voor het loslaten van het ‘zichtlijn-criterium’, waardoor er op dit moment niet hoger dan de Sint-Jan gebouwd mag worden. ,,Het wordt tijd dat Den Bosch echt de lucht in gaat. Simpelweg omdat er meer woningen gebouwd moeten worden en we daar niet meer groen voor willen opofferen.’’



Volgens Van den Kerkhof willen veel woningzoekenden in de buurt van de binnenstad wonen. ,,In de Spoorzone liggen dan ook de kansen om fors de hoogte in te gaan. Wat te denken van de Kop van ’t Zand, het EKP-terrein of Orthenpoort-Zuid. Wij komen daarom binnenkort met een voorstel naar de raad om het zichtlijn-criterium uit de Nota Hoogbouw te schrappen”, aldus van den Kerkhof.