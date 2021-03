Daan is eindelijk van zijn ‘Legopoppetjes-kapsel’ af en dat kostte hem 85 euro: ‘Ik heb heel dik haar’

column Een stip aan de horizon? Op stap met de burgemees­ter!

27 februari Ik snak naar het moment dat we met z'n allen weer eens lekker normaal kunnen doen. Gewoon naar een feestje kunnen of op het terras zitten, heerlijk! Of voetbal kijken met vrienden, want dat gaat met avondklok ook een stuk lastiger merk ik.