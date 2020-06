Daar sta je dan, met 1800 overbodige bedankbordjes voor de zorg

2000 bordjes op verzoek van JBZ

Hun spontane actie voor het zorgpersoneel mocht op beide locaties op veel bijval rekenen. ,,Rond die tijd hebben we ook contact gehad met het JBZ. Afgesproken was dat we liefst tweeduizend exemplaren zouden gaan maken. Mede dankzij de hulp van sponsoren is dat gelukt. We zijn er een week of vijf mee zoet geweest", vertelt Van Dijk.