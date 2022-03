Dag Knillis, dag Hôôgheid, ‘Oeteldonk omèrrumt oe’

Boeren en durskes zwaaiden dinsdagavond op de Markt Prins Amadeiro XXVI massaal uit. Op een scherm was de symbolische begrafenis van Knillis te volgen. Die stond dit jaar niet op zijn sokkel op het centrale plein van Oeteldonk, maar op het voormalige altaar in de Orangerie. Vól in het licht, langzaam gedimd tot hij om 00.00 uur helemaal niet meer zichtbaar was. Ten teken dat het carnaval afgelopen is. ,,Zó trots en zó mooi’’, blikte Minister-president Anita Maas van de Oeteldonksche Club kernachtig terug op de afgelopen carnavalsdagen.



De Hôôgheid keert op zondag 19 februari 2023 weer terug op het station van Oeteldonk. Onder het jaarmotto (vanaf 11-11 van dit jaar) ‘Oeteldonk omèrrumt oe’. Voor het eerst ook deelden cafés in de binnenstad het motto uit, met schietspijpen gingen de papiertjes met het motto als confetti de lucht in.