Dag schilderwerk voor niks: Graffiti in Korte Putstraat wordt maandag weer wit geschilderd

Do 14 nov. Graffiti en Den Bosch, het blijkt moeilijk te combineren. Een werk van Kings of Colors in de Korte Putstraat, waar woensdag nog vrolijk de eerste strepen voor werden gezet, wordt maandag weer overgeschilderd.

Door Bart Gotink

Volledig scherm Het graffitiwerk van Kings Of Colors moet weer weg © Bart Gotink/BD

,,Een stukje miscommunicatie”, noemt Suzanne Hoevenaars van de ondernemersvereniging in de Korte Putstraat het. Want bijvoorbeeld welstand van de gemeente was niet geraadpleegd of in elk geval niet akkoord gegaan. Hoevenaars: ,,We wilden dit op de muur zetten als tijdelijk vrij werk. Maar bij vrij werk mogen mensen er ook iets van vinden en kunnen we verplicht worden het weg te halen. Sommige mensen in de buurt vonden het uiteindelijk wat minder Van Gogh dan verwacht.”

En dus werd het werk donderdag om half één stilgelegd, nadat er lang is overlegd. ,,En uiteindelijk zijn we eruit gekomen. We willen verder niemand de schuld geven, want iedereen heeft naar eer en geweten gehandeld. Maar maandag wordt het wel weer overgeschilderd.”

Het werk was een samenwerking tussen de Korte Putstraat, Kings of Colors en Het Noordbrabants Museum, waar momenteel een expositie is over Vincent Van Gogh. Museumdirecteur Charles de Mooij spoot daarom woensdag de eerste strepen van het werk dat eigenlijk tot en met carnaval moest blijven. ,,Uiteindelijk zijn we nog niet op de helft van de productie die we willen maken”, vertelt Patrick de Kaste van Kings of Colors.

Het is niet voor het eerst dat het misgaat met de graffiti van Kings of Colors. Eerder was er gedoe met een rolluik op de Tramkade. In de Sint Lucasstraat is wel nog een werk van KOC te vinden, gebaseerd op Van Gogh.

Volledig scherm De eerste strepen van een nieuw graffitiwerk in de Korte Putstraat © Bart Gotink/BD