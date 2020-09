Dagje spinnen op de Parade voor Vicky Brownhuis levert ruim 21.000 euro op

De ‘Stem’ van De Vliert hoorde, zag en zei het allemaal: racisme, geldproble­men en ‘we zijn kampioen!’

25 september DEN BOSCH - Naast supporter is Hans van den Heuvel al 25 jaar stadionspeaker bij FC Den Bosch. In de kwart eeuw maakte hij als stem van De Vliert alles mee. Van het racismeduel tegen Excelsior tot het kampioenschap in 2004: ,, Het is het mooiste bericht wat ik de supporters in al die jaren heb mogen brengen.”