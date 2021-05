Dagjesmensen in Den Bosch: Geen koffie maar een ‘bootje to go’

Nu de terrassen lonken, wordt er in de Meierij en Den Bosch veel rondgebeld en gezocht op internet naar leuke tripjes die wél kunnen. Als musea, bioscopen en grote muziekevenementen nog niet mogen, is zelf een bootje varen een populair alternatief. En dat gebeurt nu volop in Den Bosch en daarbuiten. Aanbod is er genoeg. Bij de Tramkade en de Vaaltweg in de Dieze wordt veel aangeboden: De Vlotte Vloot, Zelf varen Den Bosch, Sloepvaren Den Bosch, Sloepje voor een Groepje en 22 Shades of Blue.