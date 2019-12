Dak- en thuislozen genieten van Winterbarbecue bij Inloopschip in Den Bosch

VIDEODEN BOSCH - Harrie heeft een rood-wit gewei van rendier Rudolph op zijn blauwe petje gezet. ,,Het vlees is lekker", zegt hij. ,,Nee, nog geen rendiervlees op mijn bordje gehad.” Harrie schoof zaterdagavond zoals meer dak- en thuislozen aan bij de Winterbarbecue achter Het Inloopschip in de Hinthamerstraat.

Zo'n vijftig cliënten van de dak- en thuisopvang in Den Bosch genoten onder meer van wortelsoep, kipsaté, hamburgers en spareribs.

Genieten van kerstdiner

,,Die ribben zijn nu onze grootste uitdaging", aldus 'kok' en organisator Rick de Groot die normaal bij Ingenieurs- en adviesbureau Wagemaker in Rosmalen werkt. ,,Het vlees moest drie uur garen. We zijn inmiddels vier uur verder, maar het is nog niet klaar."

Het initiatief van de Winterbarbecue voor dak- en thuislozen komt van Rick en collega Gwenn van der Doelen uit Rosmalen. ,,Vorig jaar zaten we bij ons bedrijf te genieten van het kerstdiner. We bedachten dat zo'n dis niet voor iedereen is weggelegd. Bij Wagemaker hebben we de stichting Fun2Care waar we samen allerlei goede doelen steunen. Het is voor mij en de collega's vandaag aanpoten, maar iedereen is aan het genieten en daar genieten wij weer van.”

Ze vervolgt: ,,Over ruim een week leeft een deel van deze mensen tijdens kerst noodgedwongen op straat. Dat raakt me. We proberen de dak- en thuislozen vandaag die eenzaamheid een beetje te doen vergeten."

Eten bij kennissen

'Eland' Harrie heeft ook geen dak boven zijn hoofd. ,,Hoe dat is? ,,Ik heb altijd gezegd dat ik alles in mijn leven mee wil maken. Dakloos zijn is toch wel het allerlaatste. Fijn dat je in Het Inloopschip wordt opgevangen; weer op weg wordt geholpen. Ik zwerf tijdens kerst niet op straat. Heb uitnodigingen van kennissen en vrienden. Je probeert er met elkaar iets van te maken, hè."

Christel Boleij uit Den Bosch was vier maanden dakloos. ,,De meeste dak- en thuislozen hopen dat de kerst zo snel mogelijk voorbij is", weet ze. ,,Veel lotgenoten zijn tijdens de kerst van binnen erg eenzaam. Ze denken aan hoe ze thuis ooit kerst vierden met hun naasten. Deze barbecue is een leuk verzetje. Even los van alle zorgen. Hebben ze soms hartstikke nodig."

Hartverwarmende initiatieven

Abu Aoulad is begeleider bij de dak- en thuislozenopvang in Den Bosch. ,,Initiatieven zoals deze winterbarbecue zijn hartverwarmend. Zo'n barbecue wordt gewaardeerd. Dat hoor ik ook bij Het Inloopschip. Jammer dat er alleen rond kerstmis altijd veel aandacht is voor dak- en thuislozen. Ik hoop dat zo'n initiatief als vandaag zich als een olievlek over het hele jaar verspreidt.”

Tijdens de kerstdagen bereiden begeleiders en cliënten samen kerstmaaltijden in Het Inloopschip.

,,Een soort familiefeestmaal", vervolgt begeleider Abu. ,,Altijd gezellig en gemoedelijk. Ik kijk er nu al naar uit. Iedere dakloze die niet bij vrienden of familie kan of mag zijn kan aanschuiven in onze 'herberg'."