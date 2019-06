De Rijk is nog niet klaar met discussie over na­zi-de­sign

25 juni DEN BOSCH - Arthur Graaff , woordvoerder van de AFVN, bond van anti-fascisten, liep een tijdje terug in Den Bosch vanuit Het Noordbrabants Museum naar het Design Museum en zag dat recht tegenover het museum een oude synagoge staat. Hij zag er ook een gedenkplaat voor door de nazi's vermoorde joden in Den Bosch. ,,Daarover heeft Timo de Rijk in interviews nooit iets verteld. Voor mij was het toen duidelijk. We moeten ons stevig gaan verzetten tegen de expositie die De Rijk in zijn museum gaat houden.”