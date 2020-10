Daklozen, sportclubs, jongeren en wijkcentra kunnen weer op steun van Den Bosch rekenen

De in april geplaatste woonunits voor dak- en thuisloze mensen op de parkeerplaats van het Cementrum aan de Rompertsebaan blijven tot 1 mei volgend jaar staan omdat de winter er aankomt en de reguliere opvang te weinig plaatsen heeft.

Nauwelijks besmettingen

Negen van de units blijven daarom beschikbaar voor dag- en nachtopvang. Volgens de gemeente zijn er nauwelijks besmettingen onder daklozen bekend, maar op verzoek ban Novadic-Kentrom worden er twee units gereserveerd voor quarantaine. Het verlengen van het contract kost de gemeente 89.000 euro.

Hulp 331 jongeren

De gemeente heeft met het UWV een lijst samengesteld van 331 jongeren met een WW-uitkering. Die worden via WeenerXL geholpen in hun zoektocht naar een baan. Volgens de gemeente staan er al een of meerdere sollicitatiegesprekken gepland bij reguliere werkgevers. Bovendien komen er dertig extra Startersbeurzen waarmee afgestudeerde jongeren zes maanden werkervaring op kunnen doen. Een starter krijgt van de werkgever elke maand een vergoeding van minimaal 500 euro per maand.

50 mille extra

Met gemeenten in de regio is afgesproken dat het Leerwerkloket nog minimaal drie jaar geopend blijft. En ontvangt de Weener Academie 50.000 euro extra om meer opleidingen, trainingen en cursussen aan jongeren aan te bieden.

Steun per buurthuis

Met buurthuisorganisaties gaat gesproken worden over financiële steun. ,,We willen voorkomen dat beheerstichtingen door gemis aan inkomsten uit zaalverhuur of horeca in grote problemen komen of failliet gaan.’’ De gemeente gaat per buurthuis kijken wat er nodig is.

Huren voor sport

Met commerciële pachters van sportkantines worden individuele afspraken over de aanpassing van de pachtjaarprijs. Sportverenigingen en sportaanbieders kunnen de al gehuurde uren in gemeentelijke accommodaties (zaal, schaatsijs of zwembad) kosteloos annuleren. Sportverenigingen die langlopende huurcontracten hebben, kunnen daarvoor uitstel van betaling aanvragen.

Regeling cultuur

Volgens het college zijn de mogelijkheden om de cultuur te helpen beperkt, maar belooft wel dat er binnenkort een regeling komt voor instellingen die geen steun van het Rijk krijgen.

Waarschuwing Mikkers

Aan lang niet alle maatregelen, vrijdagmiddag door het college van B en W gepubliceerd, is al een prijskaartje te hangen. ,,We willen onder meer de meest kwetsbare inwoners zoveel als mogelijk beschermen. We moeten het echt samen volhouden. We zien dat veruit de meeste inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties dit ook doen. Voor diegenen die zich bewust niet aan de maatregelen houden of zich er tegen keren, zijn we niet coulant. De tijd van waarschuwen is voorbij‘’’, waarschuwt burgemeester Jack Mikkers nog maar eens.