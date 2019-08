Dalende omzet, maar meer winst bij Rosmalens bouwconcern Heijmans

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde cijfers over het eerste halfjaar van 2019. De cijfers worden vandaag in Amsterdam toegelicht door de top van het bouwbedrijf. De omzet over de eerste zes maanden bedroeg 730 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 780 miljoen euro.

Binnensteden

Volgens topman Ton Hillen van Heijmans is de terugval in omzet met name het gevolg van langere doorlooptijden bij een aantal bouwprojecten in diverse Nederlandse binnensteden, waardoor de bouw later start en de verwachte omzet op deze projecten later doorkomt.

De nettowinst van het bouwconcern steeg het afgelopen halfjaar naar 15 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog acht miljoen euro. Volgens Hillen hebben vrijwel alle bedrijfsonderdelen van Heijmans bijgedragen aan de verbetering van de winst. Naast de verbetering van de onderliggende resultaten, ging de winst ook omhoog doordat de financieringslasten zijn teruggedrongen.