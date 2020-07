Dan maar op de middenstip barbecueën in plaats van balletje trappen: ‘Het blijft een raar einde van het seizoen’

VUGHT/NULAND/ROSMALEN/ZALTBOMMEL - Wat was dat een mager sportseizoen: ‘We hebben geen kampioenen kunnen huldigen en onze feestavond niet kunnen organiseren’. Bij de ene sportclub is het nu alle hens aan de dek, de andere houdt de deuren gesloten. De coronacrisis legde de boel maanden plat.

Een toernooi voor 35-plussers, voetbalkamp, penaltybokaal, voetbaldag voor peuters en kleuters en een open podium voor andere verenigingen. Bij OJC Rosmalen is het de komende weken drukker dan ooit. ,,We willen de achterstand graag inhalen", verwijst voorzitter Piet van der Plas na de maanden dat het sportpark vanwege het coronavirus noodgedwongen op slot zat. ,,We hebben onze zomerstop al gehad."

Volledig scherm Spelers tot en met 12 jaar hoeven zich niet aan de anderhalve meter afstand te houden. © NIVO-Sparta/Marco Oomen

Sommige deuren blijven gesloten

Nu de schoolvakantie zijn begonnen, is ook de zomerstop bij sportverenigingen ingegaan. Toch werd in veel bestuurskamers de vraag gesteld wat te doen met de komende periode nadat corona het verenigingsleven de afgelopen maanden danig overhoop had gegooid. Extra activiteiten organiseren, langer doortrainen of vasthouden aan de oude planning?

,,Bij ons blijven de deuren gesloten", zegt John Smits, secretaris van de Nulandse tafeltennisvereniging. ,,Wij hebben maar acht jeugdleden en bij navraag bleek dat de meeste ook nog op vakantie gaan. Voor ons had het geen zin om langer door te gaan of andere activiteiten te organiseren."

Quote Wij hebben maar acht jeugdleden en bij navraag bleek dat de meeste ook nog op vakantie gaan John Smits, secretaris van de Nulandse tafeltennisvereniging

‘Het blijft een raar einde van het seizoen’

Bovendien zou het extra kosten met zich meebrengen als de tafeltennisvereniging buiten de reguliere trainingsavonden de zaal wil huren. Om dezelfde reden houdt ook VVC Vught de deuren van de Martinihal tot 24 augustus gesloten. De volleybalvereniging trainde door tot en met afgelopen vrijdag, maar deed dat op de twee beachvolleybalvelden die vorig jaar naast de sporthal werden aangelegd.

,,Omdat we een paar weken langer zijn doorgegaan, hebben we onder aan de streep net zoveel kunnen trainen als normaal", zegt voorzitter Marco van de Kuilen. Alleen zat de seizoensafsluiting er dit jaar niet in. ,,Het blijft een raar einde van het seizoen. We hebben geen kampioenen kunnen huldigen en onze feestavond niet kunnen organiseren."

Quote We hebben geen kampioenen kunnen huldigen en onze feestavond niet kunnen organise­ren Voorzitter Marco van de Kuilen

Activiteiten om misgelopen omzet terug te verdienen

OJC Rosmalen maakt geen extra kosten door het sportpark in de zomer open te houden. Sterker nog, door allerlei activiteiten te organiseren hoopt de vereniging de misgelopen kantine-omzet deels terug te verdienen. Al weet voorzitter Van der Plas dat het nooit helemaal zal lukken.

Volledig scherm Het clubhuis van OJC op het sportpark in de Groote Wielen. © Paul Roovers/BD

Belangrijker vindt hij het dat de stuurgroep die in het leven werd geroepen, is gelukt om voor alle doelgroepen van de vereniging iets te organiseren. ,,Onze leden hebben voor het hele jaar contributie betaald. Als vereniging wilde we iets terugdoen voor hen." Ook kunnen alle teams de hele zomer één keer per week blijven trainen. Liefst dertig teams maken hiervan gebruik.

Quote Onze leden hebben voor het hele jaar contribu­tie betaald. Als vereniging wilde we iets terugdoen voor hen Voorzitter Marco van de Kuilen

‘Niet op halve kracht’

Bij Nivo Sparta in Zaltbommel kiezen ze er bewust voor om vanaf 25 juni tot 8 augustus geen trainingen af te werken. Volgens voorzitter Hans van den Bighelaar is het goed dat er een paar weken zit tussen het oude en nieuwe seizoen. ,,In de zomermaanden zou de animo minder zijn, waardoor het lastig was om met volledige teams te trainen. We wilden niet op halve kracht doorgaan."

Wel geeft de voetbalvereniging de teams de mogelijkheid om een eindfeest in de kantine te organiseren, voor maximaal aantal mensen en met de 1,5 meter regel in achtneming. Van den Bighelaar: ,,Op deze manier kunnen we iets terugdoen voor BBQ Kampioen, een van onze sponsoren die betrokken is bij het initiatief, en de leden. Bij elk team zijn er spelers, trainers of leiders die vertrekken. Zo kunnen zij het seizoen toch nog gezamenlijk afsluiten."

Quote De animo is enorm. Dus waarom niet? Voorzitter Piet van der Plas

Open tent

Bij OJC blijft de kantine juist op slot. In plaats daarvan heeft de vereniging buiten een open tent opgezet. Volgens voorzitter Van der Plas is het in de smalle kantine niet mogelijk om de RIVM-regels te waarborgen. ,,Laten we hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn."

OJC gaat een heel andere zomer tegemoet dan het een paar maanden terug voor ogen had. Toch kijkt Van der Plas ernaar uit. Hij denkt dat het 'zomermodel', waarbij in de zomerstop allerlei activiteiten op het sportpark worden georganiseerd, weleens blijvend zou kunnen zijn. ,,De animo is enorm. Dus waarom niet?"