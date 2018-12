Dance4Air levert volop support op in Willem Twee Poppodium

DEN BOSCH - Alicha van der Aa lijdt aan de zeldzame en recessief overerfbare ziekte Cystische Fribrose, beter bekend als de taaislijmziekte. Een medicijn is er voor haar nog niet. Mede daarom organiseerde ze zaterdagavond in Willem Twee Poppodium samen met haar vriend Koen Schraauwers het event Dance4Air, met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Skate4Air. De avond werd een succes. In het verlengde hiervan neemt het Bossche stel op 22 januari deel aan een schaatstocht op de Weissensee.

Al sinds haar geboorte worstelt Van der Aa(21) met de slopende ziekte die in haar geval dodelijk is voor op de langere termijn. “Normaal gesproken heb ik veel last van mijn longen en darmen. Ik heb dikwijls problemen met ademhalen en ben super vatbaar voor een verkoudheid. Infecties steken regelmatig de kop op, waardoor ik genoodzaakt ben veel antibiotica te gebruiken. Zo nu en dan beland ik in het ziekenhuis om een operatie te ondergaan. De doktoren hebben gezegd dat ik niet uit moet gaan van een hoge levensverwachting, tenminste zolang er voor mij nog geen medicijn gevonden is”, doet ze openhartig uit de doeken. Ze is een kwetsbare maar tegelijkertijd ook een strijdbare vrouw. “Hoewel ik me ervan bewust ben dat de klok doortikt, ben ik absoluut niet van plan bij de pakken neer te zetten. Naast verschillende vormen van therapie ben ik met een zekere regelmaat in de sportschool te vinden”, onderstreept Van der Aa die in het dagelijkse leven studeert aan de Kunstacademie in haar woonplaats.

Een langgekoesterde droom

Acht maanden geleden kwam de ware liefde voorbij in haar leven; ze kreeg een relatie met Koen Schraauwers. Samen met hem stroopte ze de mouwen op om een langgekoesterde droom in vervulling te laten gaan: deelname aan de jaarlijkse Skate4Air Classic op de Weissensee in Oostenrijk. Skate4Air is een organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar Cystische Fibrose, met uiteindelijk als doel om mensen met deze ziekte een normaal leven te geven. Jochem Uytdehaage, de tweevoudig olympisch kampioen van 2002, geldt als de bekendste ambassadeur. “Op 22 januari is het zover, want dan gaan Koen en ik samen honderd kilometer schaatsen op de Weissensee. We hebben al flink getraind, zoals vorige week toen we in Biddinghuizen vijftig kilometer hebben overbrugd. Erg zwaar, maar voor deze zaak wil ik alles geven.”

Verschillende DJ’s

Haar vastberadenheid is evenzeer nadrukkelijk waarneembaar tijdens Dance4Air, een evenement dat dienst doet als een soort opwarmertje voor het Oostenrijkse avontuur. Het organiserende duo heeft het voor elkaar gebokst om onder meer verschillende DJ’s, die belangeloos meewerken, te strikken. DJ Kuif, Dr. Robinson, Tobias, Robbie Tebel, Floopsy Woopsy en Aletti Confetti maken allen deel uit van de line-up. Daarnaast is er een kleine markt met producten, waarvan de opbrengst rechtstreeks naar het goede doel gaat. Verder kan geboden worden op een huiskamerconcert van de poprockformatie Animal Road.

De avond verloopt boven verwachting, de gasten vermaken zich uitstekend. Een van hen is Quint van Houtum. “De moeder van Alicha is toevallig mijn collega bij Schneider Outdoor. Ik heb erg veel respect en waardering voor Alicha. Het voelt goed om haar te steunen. Misschien is het een idee om over een maandje met een hele groep naar Oostenrijk te gaan om Alicha en Koen aan te moedigen”, oppert Van Houtum.