Daniëlle Schuiling ‘geschokt’ door vrijlaten van verdachte van incident waarbij zij zwaargewond raakte

De zeldzame ‘Groninger hengst’ Maistro Polo is de allermooi­ste van het land en hij staat in Cromvoirt

11:50 CROMVOIRT - Zo'n veertig jaar geleden dreigde het Groninger paard uit te sterven. De laatste hengst Baldewijn werd net op tijd gered van de slager. Inmiddels telt ons land ongeveer tien raszuivere Groninger hengsten en één hiervan staat in Cromvoirt. Hij heet Maistro Polo en is de enige ‘Groninger’ in Brabant én ook nog eens kampioen.