‘Dankbaar doen en dromen’ op Bosch’ Winterparadijs

Met een ferme druk op de knop en het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom werd het Bosch’ Winterparadijs zaterdag geopend. Op het podium, aan de voet van de Sint-Jan, lieten wethouder Mike van der Geld, Karin Rademaker van het Hoteloverleg, Nicolette Kempers van de Stichting Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch (SOCH), Ton Kranenburg van Hartje 's-Hertogenbosch en Bernard Kuenen, voorzitter van de Bossche afdeling Koninklijke Horeca Nederland weten erg blij en dankbaar te zijn dat het in een zeer korte tijd toch nog gelukt is een mooi evenement neer te zetten. ,,Het onderscheidende is dat het een winterevement is met een boodschap", aldus Kuenen. ,,En voor en door de Bosschenaren", vulde Rademaker aan.

Positieve sfeer

Een handjevol bezoekers hing een kerstbal met een wens in de grote kerstboom en schreef in het 'dankbaarheidsschriftje'. ,,Het is pas de eerste dag”, verklaarde Henk Engel, woordvoerder van Gastvrij 's-Hertogenbosch en één van de ‘Blauwe Engelen’ die rondlopen over het winterevenement. ,,Er worden al bijzondere verhalen verteld", zegt hij. ,,Zojuist heeft een vrouw hier 1,5 uur zitten praten over haar man die recent is overleden. We hopen met de ballen in de boom voor een positieve sfeer te zorgen. Door niet alleen te zwelgen in verdriet maar ook dankbaar te zijn wat je samen hebt meegemaakt en te durven dromen over de toekomst.”