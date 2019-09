Dansend stilstaan bij de bevrijding van Den Bosch: met herinneringen aan Roosje Glaser

DEN BOSCH - Door de gemeente is van alles bedacht om in oktober de bevrijding van Den Bosch te herdenken en te vieren. Het programma is niet ‘dichtgetimmerd’ in de hoop dat inwoners van de gemeente op de proppen zouden komen met spontane ideeën. Burgemeester Jack Mikkers presenteerde maandag het programma. Hij is trots op de ideeën die zijn ontwikkeld na de oproep in maart.

Een van de ideeën leidde tot de theatervoorstelling ‘Duikonder Bevrijding’. Zo’n 300 leerlingen van de Bossche dans- en balletstudio Geraldine en 40 studenten van de vooropleiding Hedendaagse Dans van het Rosmalense Rodenborch-College bereiden zich sinds begin september voor op deze voorstelling.

Oude krantenberichten

Ballet- en dansdocent Geraldine van de Griend en René van Gerven (brugklascoördinator van het Rodenborch- College) waren al een poosje van plan ‘om op een creatieve en educatieve manier stil te staan bij de bevrijding’. Jan de Wit die namens de gemeente allerlei activiteiten coördineert , informeerde hen en andere docenten tijdens een bijeenkomst in de dansschool over wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Oude krantenberichten boden extra houvast.

,,Ik besefte hoe lastig het is om jezelf te verplaatsen in de mensen die de oorlog en de bevrijding hebben beleefd in deze regio. Dat geldt ook voor verzetsstrijders’’, aldus Van de Griend. Na uitvoerig overleg is besloten om vijf oorlogsverhalen tot leven te wekken. Voor elk verhaal een presentatie met muziek en dans die ongeveer tien minuten duurt. In het Rodenborgh-College gaat het publiek verdeeld in groepen van de ene naar de andere klas. Aan het einde komt iedereen bij elkaar in de aula waar een afsluitende presentatie is.

Roosje Glaser

Een van de presentaties verwijst naar Roosje Glaser, de jonge Bossche Joodse danslerares die het concentratiekamp Auschwitz overleefde door te dansen met de Duitsers. Marjon de Graaf-Glaser kwam vorige week naar de dansschool in Hintham om de kinderen te vertellen over haar tante Roosje ,,Ze had vergrote foto’s meegenomen waarop je kon zien hoe Roosje als meisje danste. Dat sprak tot de verbeelding. En het maakte duidelijk dat hoe weinig er bekend was over de oorlog en de Joden’’, zegt Van de Griend.

De onbekendheid geldt waarschijnlijk ook voor het Joodse meisje Christina Ensel dat aandacht krijgt in ‘Duikonder Bevrijding’. Zij verhuisde in 1940 vanuit Rosmalen naar Amsterdam en werd in 1943 met haar ouders in vernietingskamp Sobibor vermoord. ,,Omdat de voorstelling ook geschikt moet zijn voor jonge kinderen praten we in de voorstelling niet over het kamp. Het gaat erom wat het betekent om ineens iemand te moeten missen. De ouders kunnen natuurlijk zelf bepalen wat zij daar zelf aan willen toevoegen. In het programmaboekje staat een speciale tekst die daarbij kan helpen.’’

Drie filmpjes

De bezoekers krijgen drie filmpjes te zien. Behalve een filmpje over het bezoek van Marion de Graaf-Glaser zijn ook opnamen gemaakt van een gesprek dat ex-burgemeester Ton Rombouts onlangs had met enkele scholieren van middelbare scholen. Hij vertelt over de dilemma’s die je als burgemeester kunt hebben. Dat verwijst naar de Felix von Heyden die van 1923 tot 1955 burgemeester was in Rosmalen.

In het andere filmpje vertelt Rosmalenaar Hans Feijen over zijn vader Stefke die tijdens de oorlog een knokploeg leidde. ,,Ik denk dat veel mensen niet beseffen wat zo’n knokploeg deed. Om de herkenbaarheid te verhogen doet hij dat tijdens een wandeling langs bijzondere locaties in Rosmalen’’, aldus Van de Griend.

In totaal zijn zo’n 700 kaarten verkocht voor de voorstellingen (vier per dag) op 17, 18 en 19 oktober. Er was zo veel belangstelling dat nu zo’n 100 kaarten extra beschikbaar zijn. Ze zijn voor 5 euro per stuk te koop via hedendaagsedans.nl

Hoogtepunten van het programma

Tot de hoogtepunten van het programma behoort een stoet van historische (oorlogs)voertuigen die op 20 oktober vanuit Vinkel, via Geffen en Nuland naar de Bossche Parade rijdt. Aansluitend verzorgt het fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens een Bevrijdingsconcert op het plein.

Op 26 oktober is er ook een parade (de route leidt onder meer via de Zuid-Willemsvaart, St. Josephstraat en Torenstraat naar de Parade). Op 27 oktober speelt een selectie van rugbyclub The Dukes een wedstrijd tegen een bataljon van de 160 brigade. Die dag is er ‘slotakkoord’ op de Parade met meerdere muziekgezelschappen.

Ook in Rosmalen, Vinkel, Geffen en Nuland zijn allerlei activiteiten. Op 20 oktober is het mogelijk om met de fiets vanuit Vinkel een 22 kilometer lange route te rijden naar Den Bosch. De route werd in 1944 afgelegd door 11.000 militairen. Alle evenementen zijn gratis toegankelijk.