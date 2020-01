Dansje tijdens Koninginnedag resulteert in 60-jarig huwelijk

Toon (89) en Nelly (85) kenden elkaar al ver vóór die bewuste dag, maar het was op 30 april 1953 toen de vonken oversprongen. Toon werkte in deze tijd als vrachtwagenchauffeur bij Heineken en woonde in Rosmalen. Nelly was woonachtig in Orthen en werkzaam als coupeuse, een beroep waar haar familie volop gebruik van maakte. Toen ze met drie zussen tegelijk trouwde, was zij degene die alle jurken maakte.