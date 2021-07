Danspodium op Bossche Stationsplein: muziek delen met mensen voor wie dansvloer niet vanzelfsprekend is

Nou viel er voor iedereen afgelopen anderhalf jaar weinig te genieten van georganiseerde dansfeesten of concerten. Maar ook buiten corona is het voor sommige groepen niet makkelijk om eraan deel te nemen. En dat moet met Music Moves makkelijker worden. ,,We zoeken in Den Bosch 100 jongvolwassenen die de cursus in september en oktober willen volgen en aansluitend een aantal evenementen organiseren. Dat kan gaan om een bijeenkomst met technorave voor slechthorenden, salsadansen in een buurtcentrum of dansen met ouderen. Het is ook wat de jongeren zelf bedenken.”