Dappere Selma is lichtend voorbeeld bij nieuwe expositie Nationaal Monument Kamp Vught

De inmiddels 96-jarige Van der Perre (meisjesnaam Velleman) oogt een beetje broos, dat valt niet te ontkennen. Iets wat gezien haar leeftijd absoluut niet vreemd is. Maar tegelijkertijd huist in datzelfde lichaam een onbeschrijflijke (veer)kracht. Haar kijkers staan nog altijd even scherp als vroeger en haar geheugen lijkt onaangetast. Zaterdag bij de opening van de expositie voelde ze zich geroepen om vanuit haar woonplaats Londen naar Vught af te reizen om de gebeurtenissen uit het verleden toe te lichten. “Vanwege het joodse bloed dat door mijn aderen stroomt, kreeg ik in 1942 een oproep om me te melden voor de zogeheten werkverruiming in Duitsland. Dat vertikte ik. Een vervalst persoonsbewijs van een niet-joodse baby die was overleden bracht redding. Voortaan ging ik doodleuk als Marga van der Kuit door het leven.”